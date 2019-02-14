Власти Карелии планируют привлечь банк "Открытие" для строительства соцобъектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков и член правления банка "Открытие" Александр Пахомов подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В рамках данного соглашения банк "Открытие" готов выделить денежные средства на строительство важных для региона объектов социальной инфраструктуры", говорится в сообщении.

По словам члена правления банка Александра Пахомова, "Открытие" активно реализует региональные проекты в рамках государственно-частного партнерства и готов инвестировать в создание современной инфраструктуры, в том числе относящейся к социальной сфере, и в Карелии. "Мы будем рады реализовать свой опыт и стать надежным стратегическим партнером Республики Карелия, экономика которой, с нашей точки зрения, имеет огромный потенциал для развития", - приводит слова Пахомова пресс-служба.

Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что Карелия готова к сотрудничеству с инвесторами. "В первую очередь, нас интересует сотрудничество в сфере строительства социальной инфраструктуры. Но также речь на переговорах шла об инвестировании банком "Открытие" средств в реальную экономику. В частности, мы обсудили возможность строительства объектов лесоперерабатывающей промышленности на севере республики и в Пудожском районе в рамках концессионных облигационных займов", - приводятся в сообщении слова главы региона

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.