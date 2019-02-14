Акимов сообщил, что доклад по проекту ВСМ Москва - Казань представят руководству страны

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань готов к реализации, доклад по нему будет представлен руководству страны, заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью телеканалу НТВ в рамках Российского инвестиционного форума.

"У нас завершены проектные работы, мы готовы приступить к стройке, ведем дискуссии относительно финансовых параметров. Все данные говорят о том, что операционная безубыточность проекта и его долгосрочная окупаемость - это достижимые цели. Надо приступать к реализации этого проекта, и мы будем соответствующий доклад председателю правительства и президенту представлять", - сказал Акимов. Также он отметил, что проект потребует привлечения большого количества партнеров, а также производства нового подвижного состава в России.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов усомнился в экономической целесообразности проекта ВСМ Москва - Казань. По его мнению, на данном маршруте не ожидается необходимый для окупаемости вложений пассажиропоток, а возможные перевозки контейнеров будут проигрывать в цене морским и железнодорожным.

Строительство ВСМ предусмотрено проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва - Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин говорил, что пассажирские поезда для ВСМ будут производиться в России: на заводе "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара") или на новом заводе, который будет построен в центральной части России совместно с китайской корпорацией CRRC.

Подробности о новом поезде

РЖД в ноябре на выставке "Транспорт России" представили концепт первого российского высокоскоростного поезда. Предполагается, что поезд будет эксплуатироваться на ВСМ Москва - Казань, строительство которой планируется начать в 2019 году. Для выбора производителя подвижного состава РЖД объявят открытый конкурс.

Перспективный двенадцативагонный электропоезд с распределенной тягой, состоящий из шести моторных и шести немоторных вагонов, предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/час (демонстрационная скорость - 400 км/час), в то время как конструкционная скорость поездов "Сапсан" составляет 250 км/час.

Конструкция электропоезда предусматривает эксплуатацию при температуре от минус 50°С до плюс 40°С. Компоновка пассажирских салонов электропоездов выполнена четырехклассной: один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса. Эти вагоны позволяют выход на пассажирские платформы высотой 1100 и 1300 мм.