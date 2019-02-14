В Пермском крае появится единственное в РФ производство параформальдегида

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Метафракс" создаст в Пермском крае единственную в России установку по производству параформальдегида, который широко применяется, в частности, в сельском хозяйстве и химической промышленности. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта подписали гендиректор компании Владимир Даут и губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Инвестиционный проект по производству параформальдегида и формалина, который будет реализован в Пермском крае, позволит производить суммарно 210 тыс. тонн готовой продукции в год", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе отметили, что запуск производства позволит "Метафраксу" стать единственным производителем параформа в России с объемом производства 30 тыс. тонн в год. Кроме того, в Пермском крае будет ежегодно выпускаться 180 тыс. тонн формальдегида. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 5,2 млрд рублей. Реализация проекта намечена на вторую половину 2021 года.

"Метафракс" - крупнейший в России производитель метанола и его производных. Продукты и сырье компании используется в производстве пластмасс, красок, синтетических смол, клеев и так далее.

Параформальдегид и его растворы, по данным открытых источников, широко применяются при производстве дезинфицирующих составов и лекарственных препаратов в сельском хозяйстве, в процессе производства пластмасс, клея, лаков, различных реагентов, а также в золотодобыче.