Глава ЕАО заявил, что стоимость строительства моста через Амур в Китай нужно увеличить

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство моста через реку Амур из Еврейской автономной области (ЕАО) в китайский Тунцзян требует увеличения финансирования на 15-20% от первоначальной стоимости в 9 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг губернатор ЕАО Александр Левинталь на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Мост Нижнеленинское (Еврейская АО, ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай) - первый железнодорожный мост между странами. Его длина - 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Сдача российской части моста запланирована на лето 2019 года. Китай уже завершил строительство своей части.

"Возникли форсмажорные обстоятельства объективного плана в ходе строительства, поэтому проведены переговоры между СК "Мост" (генеральный подрядчик, занимающийся строительством российской стороны моста) и фондами, которые являются заказчиками проекта. Часть суммы, которую предъявила СК "Мост" на удорожание, признана объективной. Сейчас заканчивается процесс согласования той суммы, на которую фонды согласны увеличить финансирование объекта <...> Удорожание может идти на процентов 15-20", - сказал Левинталь.

Он отметил, что предусмотреть увеличение стоимости невозможно было до начала строительства. "Где-то сваи забивали не так, как планировалось, применялись другие технологические решения, так бывает в любом строительстве", - заявил губернатор.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году. На 25% объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). По мосту в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.