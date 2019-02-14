Медведев: реализация предложенных бизнесом приоритетных проектов начнется в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Бизнес предложил для реализации портфель приоритетных проектов почти на 76 трлн рублей, практическая работа по ним начнется до конца года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Формируется предварительный портфель проектов. Заявлено почти 1 тыс. проектных инициатив практически на 76 трлн рублей", - сказал он.

Из этого перечня, по словам премьер-министра, 250% уже стали инвестиционными предложениями с общим объемом вложений более 12 трлн рублей, а почти 100 уже рассмотрено. По его словам, речь идет о проектах в самых разных сферах - от строительства газохимических комплексов и мусоросжигательных заводов до создания российских программных продуктов с элементами искусственного интеллекта.

"Рассчитываем, что до конца года начнется абсолютно практическая работа по этим проектам", - добавил председатель правительства.

Медведев добавил, что власти РФ рассчитывают на участие в реализации национальных проектов бизнеса, государственных компаний и компаний с госучастием, а также институтов развития. На их выполнение, напомнил премьер, в ближайшие шесть лет планируется выделить более 25,7 трлн рублей, "но это не только бюджетные средства".

"Сегодня мы встретимся с представителями делового сообщества, обсудим, как предприниматели видят свое участие в реализации национальных проектов", - резюмировал премьер.