Медведев выступил за сокращение сроков ряда бюрократических процедур

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за придание законодательству большей гибкости, в том числе за счет сокращения сроков бюрократических процедур.

"Здесь коллеги много полезных вещей сказали, в том числе о том, что нужно более гибкое законодательство иметь, - сказал он, подводя итог дискуссии на пленарном заседании Российского инвестиционного форума. - Я с этим согласен". "Наши процедуры, которые рассчитаны на то, чтобы мы смотрелись красиво <...>, в конечном счете могут приводить к обратному результату, - добавил он. - Нам действительно об этом нужно задуматься". По словам главы кабмина, "в ряде случаев, может быть, было бы правильным как минимум сжать время проведения этих процедур с учетом того, что перед нами стоят крайне амбициозные цели".

Медведев попросил коллег, в том числе глав регионов, представить ему соответствующие предложения.