Власти Липецкой области перестраивают работу с бизнесом для привлечения поставщиков сырья

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области перестраивают свою работу по привлечению инвесторов, для того чтобы привлечь в регион поставщиков продукции, являющейся сырьем для уже существующих предприятий. Об этом рассказал, выступая на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Артамонов.

"Сейчас мы перестраиваем работу следующим образом - у нас есть экономические зоны, и мы смотрим на каждый завод, у него что-то потребляется в виде сырья и что-то производится в виде конечного продукта. Мы очень хотим, чтобы цепочка эта расширялась и, к примеру, пластмассу для корпусов холодильников производили в Липецке. То есть для кого-то это готовый продукт, а для кого-то это сырье. Мы уже имеем такой опыт, мы работаем с одним большим производителем, завод НЛМК, мы анализируем сейчас всех поставщиков, которые туда поставляют, и предлагаем всем поставщикам открыть заводы по поставкам химикатов, сырья, деталей у нас", - сказал Артамонов.

Также врио губернатора отметил, что для более эффективной работы в этом направлении властям необходима информация о том, какие предприятия могут быть связаны между собой производственной цепочкой и какая продукция может быть востребована.

"Мы должны искать вот эту нишу, когда [компании] нужен определенный химический элемент, а у [другой компании] есть недоделанное входящее сырье. И, конечно, мы готовы здесь быть площадкой, регионом, который это все предоставит с инфраструктурой и налоговой льготой, единственная у нас проблема - мы не имеем такой информацию <…> Если бы регион откуда-то черпал эту информацию, было бы здорово <…> И если бы мы видели эти нюансы, нам не надо корпораций развития, мы бы сами все решили", - добавил Артамонов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.