Карачаево-Черкесия имеет самую низкую в СКФО задолженность за газ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Размер задолженности за газ в Карачаево-Черкесии (КЧР) является самым маленьким в Северо-Кавказском федеральном округе, сказал ТАСС глава республики Рашид Темрезов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы лучшие на Северном Кавказе по сбору платежей. И самая маленькая задолженность перед "Газпромом" это в КЧР. Мы несколько проектов провели по работе с населением, по промышленным предприятиям, по предприятиям жилищно-коммунального комплекса. У нас практически стопроцентная оплата", - рассказал Темрезов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на май 2018 года совокупный долг населения и коммерческих организаций за газ и электроэнергию в регионах СКФО превысил 120 млрд рублей. В полпредстве отмечали, что рост задолженности за газ в КЧР составил от 1,098 млрд рублей на начало 2017 года до 2,506 млрд рублей на 1 мая 2018 года.

Ранее в "Газпром межрегионгазе" сообщили, что просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа на территории РФ на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд рублей (111,6 млрд рублей - на 1 января 2018 года). В том числе населения - 37,9 млрд рублей (30,1 млрд рублей). Крупнейшими должниками в категории "Население" на 1 декабря 2018 года стали Чеченская Республика - 13,291 млрд рублей, Республика Дагестан - 9,033 млрд рублей, Кабардино-Балкарская Республика - 2,732 млрд рублей, Краснодарский край - 1,262 млрд рублей, Республика Ингушетия - 1,131 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.