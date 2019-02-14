Власти Сочи подпишут на инвестфоруме 14 проектов на сумму 9,2 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи планируют подписать на Российском инвестиционном форуме 14 проектов на общую сумму 9,2 млрд рублей. В будущем реализованные проекты станут хорошими объектами для показа и помогут развитию курорта, рассказал журналистам глава города Анатолий Пахомов.

"В этот раз мы планируем подписать 14 проектов на общую сумму 9,2 млрд рублей. В основном эти проекты касаются инфраструктуры Лазаревского района: строительство марины, аквапарка, отелей. Мы считаем, что все эти объекты нужны нашему городу, и они станут хорошими объектами показа и дадут району серьезное развитие", - сказал Пахомов.

Мэр города добавил, что Российский инвестиционный форум по традиции привлекает на курорт не только туристов, но и представителей бизнеса. "Это множество экспертов в разных областях, представители крупного бизнеса со всей страны и из-за рубежа, то есть инвестфорум поддерживает деловой интерес к городу и к региону. Насколько нам известно, практически все крупные отели Имеретинской низменности принимают гостей форума, которые не только работают здесь на площадке медиацентра, но и посещают наши объекты показа и общественного питания. Учитывая, что инвестфорум проходит в период невысокого сезона на побережье, он способствует увеличению турпотока", - подчеркнул градоначальник.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.