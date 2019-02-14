Мутко: регионам России не будут передаваться дополнительные полномочия без финансирования

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти субъектов не будут наделяться федеральным центром дополнительными полномочиями без финансового обеспечения их исполнения. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на сессии "Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы договорились остановиться на регулировании сверху полномочий субъектов РФ, договорились, что никаких больше решений, не обеспеченных финансами, не будет. Если будут приниматься какие-то решения, то мы должны передать соответствующий источник дохода", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.