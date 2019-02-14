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Российский инвестиционный форум - 2019

Стивен Сигал изучает возможности инвестиций в Краснодарский край

Актер отметил, что не исключает создание бизнеса и инвестирования в него

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Актер Стивен Сигал ищет возможности для инвестиций в проекты в Краснодарском крае. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что не исключает создание бизнеса и инвестирования в него на территории Краснодарского края. При этом Сигал не уточнил, какой вид бизнеса может развивать на Кубани.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге Twitter сообщил, что Сигал заинтересовался предложением открыть на Кубани собственную винодельню и заняться развитием киноиндустрии.

Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Летом 2018 года назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

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РоссияСигал, СтивенРоссийский инвестиционный форум - 2019
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