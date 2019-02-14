Более 3 млрд рублей инвестируют в развитие Южного завода тяжелого машиностроения на Кубани

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Южный завод тяжелого машиностроения на Кубани планирует вложить более 3 млрд рублей в развитие производства до 2025 года. Протокол о намерениях развивать предприятие подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров завода Вадим Батанов, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Предприятие является прямым преемником одного из старейших и крупнейших промышленных предприятий на Кубани - завода имени Седина. Производство на нем возобновилось осенью 2018 года после банкротства прежнего владельца. Завод производит станки для тяжелого машиностроения.

"[Собственные] инвестиции в развитие Южного завода тяжелого машиностроения до 2025 года составят более 3 млрд рублей. Протокол о намерениях в сфере инвестиций в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова подписали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров предприятия Вадим Батанов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ сообщила, что благодаря инвестициям на заводе будут выпускать обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением для предприятий авиа- и ракетно-космического, энергетического и транспортного машиностроения, судостроения и металлургии, оборонно-промышленного комплекса. Выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.

"Бывший завод Седина - стратегическое предприятие, флагман не только для края, но и страны в целом. Совместными усилиями мы смогли реанимировать производство и сделали важный шаг в возрождении станкостроительной отрасли на Кубани", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.