РЖД и "Трансмашхолдинг" заключили договор на поставку 3,7 тыс. вагонов до 2025 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество РЖД) и ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг") подписали в рамках Российского инвестиционного форума долгосрочный договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава в 2019-2025 годов, говорится в сообщении РЖД.

Согласно договору, объем закупки составляет 3 тыс. 730 пассажирских вагонов. При этом фиксированная часть заказа составляет 2 тыс. 644 вагонов, а 1 тыс. 86 вагонов - опциональный заказ, который корректируется по усмотрению заказчика. Сумма контракта составляет 237 млрд рублей (без НДС).

В рамках контракта предполагается организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов. Планируется поставка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных - с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения и др. Подвижной состав будет полностью соответствовать всем требованиям АО "ФПК", предъявляемым к безопасности, надежности и комфорту подвижного состава.

Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов говорил, что компания планирует заменить старые купе и плацкартные вагоны инновационными вагонами в ближайшие три года. По его словам, речь идет о вагонах проектов "2019" и "2020". В качестве примеров потребительских свойств он привел выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей.

Планы замены пассажирских вагонов

Вагон-2019 массово заменит существующие одноэтажные купейные вагоны, сообщал Пегов. На смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа, оснащенные кондиционерами, биотуалетами, имеющие улучшенные потребительские и технико-экономические характеристики. По его словам, их закупка позволит сохранить стабильность социально значимых перевозок и безболезненно перейти к новой продуктовой линейке в условиях скачкообразного массового выбытия подвижного состава до 2025 года.

Двухэтажные вагоны проекта "2020" планируется использовать на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и инфраструктурой, обеспечивающих их эксплуатацию.

Использование данных вагонов позволит нарастить предложенные емкости и снизить расходы Федеральной пассажирской компании, при этом улучшить предложение для клиента, отказавшись от менее привлекательных плацкартных вагонов и снизить цену билета относительно купе.

О заводе

АО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.