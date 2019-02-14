Медведев вручил пять "Премий развития" за 2019 год

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил "Премии развития" за значительный вклад в социально-экономическое развитие России. Церемония прошла на Российском инвестиционном форуме.

Победителем в номинации за лучший инфраструктурный проект стало АО "Международный аэропорт Шереметьево" за развитие северного терминального комплекса, что позволило увеличить пропускную способность до 52 млн пассажиров в год и повысить качество их обслуживания. Терминал предназначен для обслуживания пассажиров внутренних воздушных линий.

Лучшим промышленным проектом стал нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" компании "Сибур Холдинг" по глубокой переработке углеводородного сырья в полимеры, созданию инфраструктуры, направленной на утилизацию попутного нефтяного газа и ценных компонентов природного газа.

Лучшим экспортным проектом стало строительство новых мощностей по производству удобрений и аммиака АО "Апатит" (группа компаний "ФосАгро") в Череповце Вологодской области.

"Премию развития" за комплексное развитие территории получила "Брянская мясная компания" за строительство комплекса по производству, убою и переработке высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота и прочей мясной продукции. Лучшим проектом субъекта малого и среднего бизнеса признан Центр детского здоровья во Владивостоке, призванный повысить доступность и качество оказания медицинских услуг. Проект предполагает оказание хирургической помощи за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

"Премия развития" учреждена ВЭБ.РФ в 2012 году как национальный ежегодный конкурс для инвестиционных проектов, содействующих комплексному социально-экономическому развитию России.