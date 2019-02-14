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Российский инвестиционный форум - 2019

Курская область будет сотрудничать со Сбербанком при строительстве соцобъектов в регионе

Банк также поддержит инвестиционные проекты области для увеличения объемов валового регионального продукта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком при развитии малого бизнеса, строительства и безналичных платежей. Особенно регион заинтересован в возведении социальных объектов на принципах государственно-частного партнерства, сообщил врио главы области Роман Старовойт.

"Мы очень заинтересованы в ваших решениях по строительству социальных объектов на территории Курской области - у нас острая потребность в детских садах, школах, медицинских учреждениях. Мы очень рассчитываем на то, что у нас получится реализовать такие проекты на принципах государственно-частного партнерства", - сказал Старовойт.

Как уточнили в пресс-службе банка, Сбербанк в рамках соглашения также поддержит инвестиционные проекты Курской области для увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики области, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, реализацию программ инфраструктурного развития области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
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