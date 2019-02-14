Дагестан и МТС договорились о бесплатном доступе жителей региона к федеральным ТВ-каналам

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана и российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО "МТС" договорились о предоставлении бесплатного доступа жителям республики к 20 федеральным ТВ-каналам. Соглашение об этом подписали министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев и директор компании МТС в Дагестане Карема Изиева в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В рамках соглашения МТС (через свою дочернюю компанию ООО "Спутниковое ТВ") предоставит жителям Дагестана, живущим на выпавших из зоны цифрового эфирного телевещания территориях, возможность бесплатного просмотра 20 каналов первого и второго мультиплексов. Перечень этих населенных пунктов утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в связи с переходом страны на цифровые технологии в ТВ-вещании", - сообщается в разосланном журналистам пресс-релизе пресс-службы филиала "МТС" в Краснодарском крае.

По словам Снегирева, в Дагестане 135 населенных пунктов - около 55 тыс. человек - находятся вне зоны цифрового эфирного вещания и могут остаться без телевидения.

"Мы с компанией МТС совместными усилиями намерены помогать нашим гражданам в получении доступа к необходимым ТВ-услугам. Соглашение закрепляет эти намерения и гарантирует жителям Дагестана качественные и надежные телевизионные сервисы от компании МТС", - приводятся слова министра в релизе.

"Подписывая соглашение, мы подтверждаем свою готовность предоставить жителям возможность бесплатно смотреть 20 основных федеральных каналов с помощью спутникового телевидения МТС. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура и желание участвовать в решении вопроса", - цитирует пресс-служба филиала МТС Изиеву.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.