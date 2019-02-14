Строительство Амурского ГПЗ идет без отклонений в графике

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) идет в соответствии с графиком, проект реализован на 22%, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

Амурский газоперерабатывающий завод возводят в 18 км от города Свободный в Амурской области. Это будет крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа.

"Сроки строительства ГПЗ не меняются, проект реализован на 22%, что соответствует тем графикам, которые изначально были запланированы. Первые две очереди завода будут запущены в конце 2021 года, как и планировалось. В этом плане нас очень радует, что отклонений нет", - сказал Орлов.

Он также сообщил, что строительство газопровода "Сила Сибири" реализуется по плану и он будет запущен в конце 2019 года.

Орлов также выразил надежду, что в 2019 году будет принято официальное решение о строительстве в Приамурье газохимического комплекса.

О проекте

Амурский ГПЗ строится с 2015 года. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубических метров в год.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу СИБУР).

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.