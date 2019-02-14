Первую в Смоленской области ОЭЗ создадут при участии частного инвестора

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация Смоленской области и российский логистический провайдер "Альфа транс альянс" подписали инвестиционное соглашение о создании в регионе первой Особой экономической зоны (ОЭЗ). Она расположится в непосредственной близости от российско-белорусской границы и федеральной трассы М-1 на площади около 300 га, сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Островский на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Соглашения о сотрудничестве подписали глава региона и генеральный директор компании Евгений Гитлин.

"Особая экономическая зона будет создана на площадке одного из крупнейших в России таможенно-логистических центров "Альфа Транс". Этот выбор обусловлен наличием уже действующего таможенного комплекса, непосредственной близостью от российско-белорусской границы и федеральной трассы М-1 "Беларусь", а также возможностью развития прилегающей территории площадью 300 гектаров", - сказал Островский.

По его словам, создание ОЭЗ скажется не только на развитии промышленного производства, но и таких направлений как строительство, и логистика, и гостиничный бизнес. "На территории ОЭЗ будут созданы наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, в частности, планируется строительство объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, что минимизирует собственные затраты инвесторов и позволит наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты. Будут создаваться новые рабочие места, развиваться транспортно-логистический комплекс области", - отметил глава региона.

О сроках реализации проекта и объеме инвестиций пока не сообщается.

Компания "Альфа транс альянс" имеет офисы в Москве и Смоленске и оказывает полный спектр логистических услуг в сфере перевозок и хранения грузов, их таможенного оформления.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.