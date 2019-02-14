"Черкизово" может провести SPO на $400 млн при благоприятной макроэкономической ситуации

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Черкизово" может рассмотреть возможность вторичного размещения акций на бирже (SPO) объемом от $400 млн при благоприятной макроэкономической и политической обстановке. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума сообщил генеральный директор "Черкизово" Сергей Михайлов.

"Во многом этот процесс зависит не от нас, а от макроэкономической ситуации и политической ситуации на рынке. У нас free float достаточно маленький, поэтому если представится возможность сделать качественное размещение со значимым free float, 400 млн долларов плюс, с качественными инвесторами, мы будем рассматривать эту возможность", - сказал он.

При этом Михайлов подчеркнул, что проведение SPO не являются основной целью "Черкизово", поскольку компания и так является публичной. По его словам, $400 млн является тем минимальным объемом привлечения, который компании советовали аналитики.

"Черкизово" 3 апреля 2018 г. объявила о начале процедуры проведения SPO. Планировалось, что помимо продажи акций действующим основном акционером (семья Бабаевых), рынку будут предложены новые бумаги, а также квазиказачейский пакет акций на балансе "АПК Михайловский" (6,63%). Всего объем размещения должен был составить не менее 300 млн долларов.

Организаторами размещения были назначены Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB. Однако в конце апреля компания отказалась от своих планов из-за высокой волатильности на рынке.

Основными акционерами "Черкизово" являются структуры основателя группы Игоря Бабаева (89,5%) и испанская компания Grupo Fuertes (около 8%). Группа "Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".