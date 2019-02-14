РВК и власти Нижегородской области будут совместно развивать ключевые проекты НТИ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Российская венчурная компания" (РВК) и руководство Нижегородской области будут совместно развивать в регионе проекты по ключевым направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ) - беспилотному транспорту, новым источникам энергии и передовым технологиям в медицине. Соглашение об этом партнеры подписали 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы рассчитываем расширить взаимодействие с органами власти, университетами и технологическими компаниями Нижегородской области. Одним из ключевых направлений станет включение региона в НТИ. Наша задача - предложить области инструменты поиска и поддержки перспективных проектов на рынках НТИ, создать комфортную среду для роста и масштабирования местного технологического бизнеса", - сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.

Партнеры также рассчитывают утвердить в области "дорожную карту" для создания условий ускоренного развития компаний на рынках НТИ и совместно развивать рынок венчурного инвестирования.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и обеспечению условия для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.

РВК - один из ведущих институтов развития России, который занимается стимулированием создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования. РВК является Проектным офисом НТИ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.