МРСК Сибири и Алтайский край подписали соглашение о развитии энергосетей в регионе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") заключила первое в Сибири соглашение о партнерстве с регионом - Алтайским краем - на предстоящее 10 лет. Документ на Российском инвестиционном форуме подписали губернатор края Виктор Томенко и гендиректор компании Виталий Иванов, сообщает в четверг пресс-служба компании.

"Это первое в СФО соглашение, которое фиксирует отношения между правительством региона и электросетевой компанией на ближайшие 10 лет. Документ позволит приступить к решению важнейшей задачи, поставленной президентом РФ - построению цифровой экономики. В соглашении указан объем средств, в том числе на цифровизацию, которые будет вкладывать "МРСК Сибири" в развитие энергосетей края", - говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении компании не уточняются объемы инвестиций, в администрации региона ТАСС не смогли уточнить эти данные. Ранее сообщалось, что "МРСК Сибири" планирует инвестировать в развитие энергокомплекса Алтайского края до 2030 года порядка 12-13 млрд рублей. В соглашении говорится о синхронизации планов развития региона с планами развития сетевого комплекса. Энергетики будут строить и модернизировать в первую очередь энергообъекты, которые принесут максимальную пользу, продолжится консолидация бесхозяйных энергообъектов.

"Мы уделим внимание вопросам консолидации сетей, чтобы получить заметный экономический эффект. В соглашении есть решения по вопросам тарифного регулирования. <...> Большое внимание уделим цифровизации электросетевого комплекса", - сообщают в пресс-службе со ссылкой на губернатора Томенко.

В крае в рамках цифровизации уже ведется проектирование цифровой подстанции 35/10 "Прудская" и цифрового Павловского РЭС. Также в региональном подразделении открыт цифровой центр обслуживания потребителей (ЦОП) он помогает обслуживать клиентов в интерактивном режиме.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.