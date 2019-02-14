"Мираторг" отказался от возведения комплекса вблизи биосферного заповедника под Курском

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" отказался от планов по строительству свиноводческого комплекса вблизи биосферного заповедника в Курской области, который входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент холдинга Виктор Линник на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Там ни одного комплекса нет, если будет "посажен", то, возможно, один и далеко от этого места [биосферного заповедника]. Сейчас пришел новый врио губернатора Роман Владимирович Старовойт, он привлек независимых экологов, они собирают людей, общаются", - сказал Линник.

В конце 2017 года жители 10 сел, расположенных рядом с площадкой в Курском районе, где было запланировано строительство свинокомплекса, выступили против его возведения, опасаясь нанесения ущерба уникальному заповеднику. Власти Курской области рекомендовали агрохолдингу "Мираторг" отказаться от планов, позже врио главы региона Роман Старовойт сообщил, что проект компании заморожен.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.