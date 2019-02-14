СМП Банк поддержит малый бизнес и реальный сектор экономики Адыгеи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. СМП Банк станет партнером властей Адыгеи в реализации региональных программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики, инвестиционных проектов в республике. Соответствующее соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг заключили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления СМП Банка Александр Левковский.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве планируется проработка ряда проектов, касающихся предоставления финансовых услуг органам госвласти и местного самоуправления, предприятиям и организациям с государственным участием. СМП Банк планирует на конкурентных условиях принимать участие в аукционах на предоставление кредитов как непосредственно Республике Адыгея, так и входящим в ее состав муниципальным образованиям, уточнили в пресс-службе гдлавы республики.

"Для Адыгеи важно, чтобы банк принимал активное участие в региональных программах и проектах в социально-экономической сфере. В первую очередь, это касается инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики, инвестиционных проектов, а также ипотечного кредитования, банковских услуг населению и бизнесу", - цитирует Кумпилова пресс-служба главы республики.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.