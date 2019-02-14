Завод по выпуску алюминиевых профилей построят в Крыму к 2023 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Современные фасадные системы" намерена построить в Крыму к 2023 году завод по производству алюминиевых профилей мощностью до 18 тыс. тонн в год. Соответствующее соглашение подписали глава республики Сергей Аксенов и гендиректор компании Марлен Кучеров на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба главы Крыма.

"Соглашение о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта "Завод алюминиевых профилей МFS (мощностью до 18000 тонн в год)" между Советом министров Республики Крым и обществом с ограниченной ответственностью "Современные фасадные системы [подписано]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируемый объем инвестиций составит порядка 4,2 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации - четыре года и три месяца. Проект позволит создать на территории республики не менее 400 рабочих мест.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.