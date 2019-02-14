СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не стал прогнозировать возможное ужесточение антироссийских санкций со стороны США и их влияние на экономику страны.

"Я не могу прогнозировать поведение американских конгрессменов", - заявил Козак журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и кризиса на Украине. В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, сенаторы также выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.