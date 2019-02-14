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Российский инвестиционный форум - 2019

ВТБ пока не планирует продажу доли в Еn+

Актив недооценен рынком, отметил первый зампрезидента - председателя правления банка Юрий Соловьев

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ВТБ пока не планирует продажу своей доли в Еn+, поскольку актив недооценен рынком. Об этом сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы считаем, что рынок не по достоинству оценил [En+]. Присутствует политический испуг. Фундаментальная оценка компании не нашла своего отражения в рыночных котировках. Исходя из этого предложения вы можете сделать вывод, что продавать актив мы точно не будем, пока рыночная стоимость не достигнет фундаментальной", - сказал Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос.

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РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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