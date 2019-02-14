Власти Коми и банк "Открытие" договорились о совместной реализации инвестпроектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми и банк "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве в экономической, инвестиционной и социальной сферах, среди направлений сотрудничества - реализация инвестпроектов и госпрограмм, направленных на развитие инвестпотенциала региона. Как сообщили в пресс-службе главы региона, документ подписали в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Сергей Гапликов и член правления банка Александр Пахомов.

"Мы готовы активно инвестировать в развитие республики, не только выделяя средства для финансирования текущих расходов регионального бюджета, но и вкладывая их в ключевые инфраструктурные проекты Коми, в том числе те, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства. Мы обсудили с главой республики целый ряд конкретных проектов, в том числе касающихся строительства детских садов, школ, центров профессионального среднего образования. В целом, речь идет о возможном выделении банком "Открытие" Республике Коми суммы в несколько миллиардов рублей", - процитировала пресс-служба Пахомова.

По словам главы республики, среди совместных направлений сотрудничества - "реализация инвестиционных проектов, реализация государственных программ республики, направленных на поддержку и развитие инвестиционного потенциала региона, а также повышение финансовой грамотности населения, оказание спонсорской помощи спортивным командам и многое другое".

Банк "Открытие" занимает второе место в Коми по количеству отделений и представлен в Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Усинске, Ухте. По итогам 2018 года банк вдвое увеличил объем кредитов и депозитов юридических лиц в регионе. Портфель кредитов населению увеличился в 1,5 раза. "Открытие" является держателем облигаций Республики Коми в объеме 1,5 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.