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"Лукойл" будет адаптироваться к новым санкциям в случае их реализации

Ранее группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предполагает ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" будет адаптироваться к тем условиям, которые сложатся в случае введения новых антироссийских санкций. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава компании Вагит Алекперов.

"Мы пока не получили окончательного варианта. Но будем готовиться, будем адаптироваться к той ситуации, которая будет складываться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как новые санкции могут повлиять на компанию.

Во вторник группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ. Они, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, американские законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииАлекперов, Вагит ЮсуфовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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