СКФУ будет сотрудничать с Корпорацией развития Северного Кавказа в подготовке кадров

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) будет сотрудничать с Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК) и ставропольским аэрозольным кластером "Арнест" в сфере подготовки кадров. Соответствующие соглашения заключены в четверг на Российском инвестиционном форуме.

По условиям соглашений, КРСК и "Арнест" помогут вузу при подготовке кадров и адаптации на рынке труда. "Те технологии, которые уже опробованы и разрабатываются университетом, используются в проектной деятельности, в основном в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, интересны КРСК. Нас интересуют те технологии, которые имеют наиболее очевидное и быстрое, может быть, даже дорогостоящее применение в реальном производстве", - сообщил ТАСС гендиректор КРСК Сергей Харитонов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.