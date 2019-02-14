Правительство Крыма намерено реализовывать проекты с Агентством инвестиций в соцсферу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Совет Министров Республики Крым и Агентство инвестиций в социальную сферу намерены реализовывать совместные проекты по модернизации городского хозяйства, ЖКХ, здравоохранения и жилищном строительстве. Соглашение об этом было подписано в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе главы Крыма.

"Подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Автономной некоммерческой организацией "Агентство инвестиций в социальную сферу". Подписи под документом поставили глава Республики Крым Сергей Аксенов и исполнительный директор Илья Ковалев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью документа является реализация совместных проектов и проектов Агентства в таких социально значимых отраслях, как модернизация городского хозяйства, транспорта и связи, здравоохранение, жилищное строительство, ЖКХ, переработка отходов, поддержка малого и среднего бизнеса и другие направления.

В рамках соглашения планируется привлечение внебюджетных инвестиций в проект Агентства по обновлению парка "Скорой помощи" и школьных автобусов, в сферу инновационных медицинских технологий, в модернизацию спортивной и транспортной инфраструктуры и многие другие проекты.

В сообщении не говорится о предполагаемой сумме привлекаемых инвестиций.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.