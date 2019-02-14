Орешкин заявил, что инфляция вернется к ориентиру в начале 2020 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Инфляция вернется к установленному ориентиру в начале 2020 года, сказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"5% - это инфляция на конец января, то, что мы имеем сейчас, видим, что инфляционная тенденция, конечно, по отдельным товарам идет. В целом, мы видим, что инфляционный импульс сейчас замедляется, и мы будем выходить на более низкие цифры, чем в первые недели января. У нас прогноз пока 4,3% - может, будет пересмотрен, может, не будет. Возвращение в целевой ориентир - в самом начале 2020 года", - сказал он.

Ранее министр сообщил, что уровень инфляции в РФ по итогам года будет выше текущего прогноза в 4,3%, но ниже 5%.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция в России в феврале в месячном исчислении составит 0,5-0,6% и ускорится до 5,2-5,4% в годовом исчислении. Пиковых значений 5,5-5,7% показатель достигнет в марте - мае текущего года, ожидает МЭР.

Инфляция в РФ в январе в месячном выражении составила 1%, что оказалось ниже прогноза МЭР, отмечается в материалах. В годовом выражении показатель достиг 5%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.