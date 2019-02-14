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Корпорация развития СКФО предоставит займ 600 млн рублей ставропольской птицефабрике

По условиям договора, производители в течение 10 лет должны будут вернуть заемные средства

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа вложит 600 млн руб. в проект модернизации птицефабрики "Преображенская" в Ставропольском крае. Договор подписан на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил в четверг ТАСС представитель КРСК.

"Мы подписываем два договора займа общей стоимостью около 600 млн рублей, выделяем деньги на инвестиционный проект по модернизации птицефабрики "Преображенская", - сказал представитель корпорации.

Предполагается, что на полную мощность - 10 млн куриных яиц в год - производство выйдет в течение полутора лет. По условиям договора, производители в течение 10 лет должны будут вернуть заемные средства КРСК.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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РоссияСКФОСтавропольский крайРоссийский инвестиционный форум - 2019
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