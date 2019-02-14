Орловская область подписала в Сочи шесть инвестиционных соглашений

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Орловской области в четверг на Российском информационном форуме подписали шесть соглашений на общую сумму 7,4 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Подписаны соглашения с "МРСК-Центра" и четыре с производственными компаниями, такие как "Электроннаучприбор", "КЛИКС", "БК Групп", "РегионКорма". Общая сумма инвестиций 7,4 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Цифровизация электросетевого комплекса

С компанией "МРСК-Центра" регион подписал два соглашения. Первое касается модернизации и цифровизации электросетевого комплекса "Орелэнерго", повышения надежности и управляемости питающих центров, а также повышения качества обслуживания потребителей. На это до 2028 года будет направлено более 6 млрд рублей. Второе связано с регулированием тарифной политики. В течение восьми лет с 2020 года темп роста тарифов на услуги для группы "прочие потребители" составит 3% и расти не будет. В эту инвестиционную программу планируется вложить 932 млн рублей.

Производственные проекты

В 2023 году планируется открыть завод по изготовлению фальцевой кровли. В течение пяти лет компания "КЛИКС" инвестирует в проект 125 млн рублей. В соглашении отмечается, что этот кровельный материал герметичен и вписывается в дизайн практически любого строения.

"Метрологический центр Контрольно-измерительные технологии" вложит 120 млн рублей в строительство нового здания промышленно-производственного типа. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

В 2020 году в Орловской области откроется производство полиэтиленовых пакетов мощностью до 400 тонн в месяц. На проектную мощность предприятие выйдет к середине 2021 года. Инвестиции - 200 млн рублей от "БК Групп".

Около 80 млн рублей вложит "РегионКорма" в строительство производственно-складского комплекса, который будет специализироваться на изготовлении кормовых добавок для животноводства. Производственная мощность - до 6 тыс. тонн в сутки. На предприятии смогут получить работу 20 человек. Открытие запланировано на 2021 год.

Поддержка волонтерства

Помимо поддержки бизнеса, правительство Орловской области вложится в развитие волонтерства. На площадке Российского инвестиционного форума подписано соглашение с Орловским государственным университетом им. И.С. Тургенева. В 2019 году в регионе определят проблемы и потребности в сфере развития добровольчества и повысят компетенцию волонтеров. Правительство области обязуется представлять интересы добровольческих организаций на различных площадках и финансировать волонтерские проекты на конкурсной основе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.