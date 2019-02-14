СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ВТБ и Сбербанк планируют на следующей неделе обсудить создание региональной авиакомпании, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Вчера ночью мы с ним [главой Сбербанка Германом Грефом] договорились о том, что мы в Москве встретимся, возможно, на следующей неделе <...> Думаю, что это будет перед 23 февраля, а не перед 8 марта", - сказал Костин.

Ранее глава ВТБ сообщал, что привлеченные иностранные консультанты представили доклад по проекту в декабре 2018 года. При этом Костин заявлял, что новой региональной авиакомпании будет необходима поддержка государства. Такое же мнение высказал и глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк и ВТБ по поручению правительства работают над созданием авиакомпании для региональных перевозок, ее пассажиропоток планируется на уровне 6-10 млн человек в год. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что ВТБ и Сбербанк будут инвестировать в новую авиакомпанию на паритетной основе, вложения могут составить свыше $1 млрд.