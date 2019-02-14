"Лукойл" прекратил своповые операции с Венесуэлой из-за санкций

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Litasco не работает с Венесуэлой. Были до введения ограничений операции по поставке нефтепродуктов и по продаже нефти. Были своповые операции. Сегодня они не осуществляются с момента введения ограничений", - сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.