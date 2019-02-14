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"Лукойл" прекратил своповые операции с Венесуэлой из-за санкций

Президент компании Вагит Алекперов отметил, что Litasco не работает с Каракасом

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" после введения санкций прекратил своповые операции с Венесуэлой, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

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"Litasco не работает с Венесуэлой. Были до введения ограничений операции по поставке нефтепродуктов и по продаже нефти. Были своповые операции. Сегодня они не осуществляются с момента введения ограничений", - сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

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ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеАлекперов, Вагит ЮсуфовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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