Правительство не ожидает снижения цен на бензин на российском рынке в долгосрочном периоде

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Более выгодные условия поставок моторного топлива на внутренний рынок РФ привели к его профициту и небольшому снижению цен на 1-2 копейки в отдельных регионах, но цены восстановятся с началом весенне-полевых работ и на фоне повышения спроса на топливо в летний период. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сегодня профицит моторного топлива на внутреннем рынке. Стало более премиально [поставлять топливо на внутренний рынок], чем на внешний, поэтому есть соответствующий профицит. В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация - временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены [восстановятся]", - сказал Козак.

"Когда цены на рыночный продукт [устанавливаются], то очень редко имеют свойство, поднявшись на определенный пьедестал, сходить с него, - отметил Козак. - Мы не прогнозируем снижение [цен], целевая задача - балансировать, сдерживать".