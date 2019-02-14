Асад приедет на Ялтинский международный экономический форум

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад приедет в Крым на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), сообщил в четверг журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сопредседатель "Деловой России", сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

ЯМЭФ пройдет с 17 по 20 апреля.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен (лидер партии "Национальное объединение"), и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом. Сергей Аксенов (глава Крыма) сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - сказал Назаров.