Агрохолдинг "Степь" построит зерновой терминал на 2 млн тонн в Ростовской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области и руководство агрохолдинга "Степь" подписали на Российском инвестиционном форуме соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания построит в регионе собственный зерновой терминал стоимостью 1,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

"Соглашение о взаимодействии при реализации проекта подписали сегодня, 14 февраля, в Сочи на Российском инвестиционном форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров, генеральный директор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко. Агрохолдинг "Степь" планирует построить зерновой терминал мощностью перевалки более 2 млн тонн. Совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря строительству терминала компания получит собственные мощности для перевалки как традиционных зерновых, так и нишевых сельскохозяйственных культур. Таким образом, "Степь" создаст единую цепочку от поля до борта судна.

"С учетом задач, которые стоят перед Ростовской областью по увеличению экспорта, для нас очень важно, что компания инвестирует в портовые мощности. Мы окажем проекту всяческую поддержку", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева.

Добавляется, что агрохолдинг "Степь" одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, входит в состав ПАО АФК "Система". Агрохолдинг работает по пяти направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Ключевые активы расположены в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.