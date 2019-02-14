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Российский инвестиционный форум - 2019

АСИ и "Молодые профессионалы" внедрят кадровый стандарт в Тамбовской области

Такая договоренность достигнута в рамках Российского инвестиционного форума

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и администрация Тамбовской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о внедрении кадрового стандарта для экономического роста региона.

"Стороны намерены развивать всестороннее, долгосрочное и эффективное сотрудничество. Рассматривается возможность совместного участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения экономического роста Тамбовской области", - сообщила ТАСС начальник управления информационной политики Тамбовской области Татьяна Самотойлова.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
РоссияТамбовская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
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