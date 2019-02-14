ЦБ: повышение НДС и ускорение инфляции временно замедлят рост ВВП в 2019 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Действие разовых факторов приведет к временному замедлению роста ВВП России в 2019 году, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Краткосрочные негативные факторы, среди которых - потеря динамизма в росте мировой экономики, снижение нефтяных цен, повышение НДС и ускорение инфляции, вероятно, временно замедлят рост (ВВП - прим. ТАСС) в первой половине 2019 года", - говорится в отчете департамента.

При этом во второй половине года прекращение действия негативных факторов вкупе с "оживлением" бюджетных расходов ускорят рост экономики в случае отсутствия новых значимых внешнеэкономических шоков.

Кроме того, аналитики оценивают фактический рост ВВП России в 2018 году на уровне 1,7-2,3%, против оценки Росстата в 2,3%. "В настоящее время мы оцениваем рост ВВП России в 2018 году в диапазоне 1,7-2,3%. Это в целом соответствует текущему потенциалу роста российской экономики", - говорится в отчете.

Согласно данным аналитиков ЦБ, фактический рост ВВП в 2018 году мог быть ниже обозначенных Росстатом 2,3%, а в 2016-2017 годах, наоборот, выше текущих статистических оценок. По оценке Росстата на сегодняшний день, ускорение роста экономики произошло за счет улучшения динамики добычи полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения, а также строительства.

При этом аналитики ЦБ обращают внимание на то, что описанная Росстатом динамика строительных работ (динамика объема выполненных работ по виду деятельности "Строительство" выросла на 5,3% в 2018 году, хотя до пересмотра Росстатом была близка к нулю) не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве. Так, по данным РЖД, погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД в 2018 году уменьшилась, отмечают в ЦБ.

"Пересмотр динамики строительства пока в большей степени выглядит техническим и, по всей видимости, связан с получением более подробной отчетности по некоторым крупным инвестиционным проектам, завершенным в 2018 году", - отметили аналитики.

По их мнению, впоследствии объем досчитанных строительно-монтажных работ может быть более равномерно распределен между 2018 годом и предыдущими годами, когда они фактически осуществлялись в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. "В таком случае рост ВВП в 2016 и 2017 годах окажется выше текущих оценок, а в 2018 году - ниже", - заключили эксперты.

О зарплатах

В ЦБ ожидают снижения роста реальной заработной платы в России в I квартале 2019 года.

По данным отчета, замедление роста реальной заработной платы ускорилось в декабре 2018 года. Так, по предварительной оценке, номинальная заработная плата в декабре выросла на 6,9%, реальная - на 2,5% год к году против 8,2% и 4,2% год к году в ноябре, соответственно.

"Ускорение инфляции и перенос индексации зарплат в бюджетном секторе на 1 октября могут привести к дальнейшему снижению роста реальной заработной платы в I квартале 2019 года", - говорится в отчете.