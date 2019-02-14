Ростовский завод отопительного оборудования построит вторую очередь за 6,5 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Лемакс" построит на своем заводе отопительного оборудования в Ростовской области вторую очередь стоимостью 6,5 млрд рублей в рамках соглашения, подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В развитие таганрогского "Лемакса" будет вложено 6,5 млрд рублей. Проект предполагает ввод в Таганроге второй очереди завода по производству стальных панельных радиаторов, создание производства по выпуску отопительного оборудования и компонентов, а также строительство полностью автоматизированного склада готовой продукции класса А-1 площадью 15 тыс. кв. м. На предприятии планируют создать около 150 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее соглашение в четверг на инвестфоруме подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор ЗАО ТПО "Лемакс" Максим Матусевич.

"Котлы "Лемакс" признаны "Лучшими товарами Дона", являются лауреатами конкурса "100 лучших товаров России", отмечены международной премией. В прошлом году там стартовало производство стальных панельных радиаторов, мощность первой очереди составляет 600 тыс. радиаторов. Теперь есть очень основательные планы развития. Мы обязательно их поддержим", - приводятся в сообщении слова губернатора Голубева.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.