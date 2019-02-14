Водовод построят в Буденновске в рамках строительства газохимического комплекса "Лукойла"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют увеличить объем местного водохранилища, а также построить водовод до Буденновска мощностью до 10 тыс. т воды в час в рамках реализации проекта строительства газохимического комплекса "Лукойла". Об этом рассказал ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор края Владимир Владимиров.

"Проект очень живой, и он в большой степени подготовки к реализации. <…> Со стороны компании ведется предпроектная проработка, <…> а наша задача в рамках проекта - увеличить объем расположенного поблизости водохранилища и выполнить строительство водовода от него до города Буденновска, до кластера, мощностью до 10 тыс. т воды в час", - сказал Владимиров.

По его словам, уже есть договоренность с Минсельхозом России в части увеличения объемов водохранилища. "Есть программа, начинаем уже это строительство. В части водовода сегодня встречались на площадке форума с представителями Минэка, проект в целом и Федерация, и край поддерживают", - рассказал он.

Губернатор отметил, что водовод может быть введен в эксплуатацию в 2025 году и за последующие 10 лет должен окупиться. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о продлении специальной формы поддержки инвестиционных контрактов до 2035 года. "Встречались уже и на площадке форума, договариваемся с министерством", - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания "Лукойл" планирует ввести в эксплуатацию газохимический комплекс в городе Буденновске в 2023-2024 году. Он будет производить химикаты, полиэтилен и полипропилен. Дочернее предприятие "Лукойла" в Буденновске - "Ставролен" - производит около 300 тыс. т полиэтилена в год, 120 тыс. т полипропилена, 80 тыс. т бензола и 50 тыс. т винилацетата. Завод является вторым по величине в России производителем полиэтилена и пятым по производству полипропилена.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.