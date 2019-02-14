Власти Адыгеи обещают содействие инвестпроекту развития семейного ТЦ "Мега Адыгея"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены оказывать содействие реализации в регионе инвестиционного проекта по строительству и реконструкции семейного ТЦ "Мега Адыгея". Об этом сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов в рамках встречи с руководством группы компаний Ingka в России (ранее - группа компаний IKEA).

"Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие, чтобы строго придерживаться намеченных планов", - сказал Кумпилов. Он назвал расширение торгового центра свидетельством экономического потенциала, надежности и инвестиционной привлекательности республики. "Это интересный для Адыгеи проект, для его качественного сопровождения и реализации на всех этапах у нас выстроены деловые взаимоотношения с нашим давним и надежным партнером", - отметил глава региона.

Он напомнил, что уже сейчас проект сопровождается по принципу одного окна, что, по мнению местных властей, должно оказать стимулирующее воздействие на его реализацию.

Софья Трофимова - генеральный директор ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" - компании, реализующей данный проект, поблагодарила главу республики за содействие в подготовке согласовательных и разрешительных документов. В частности, речь идет об оформлении земельно-имущественных отношений для строительства новых объектов, решении вопросов, касающихся подключения к энергосетям. Председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Антони, подчеркнул, что расширение и реконструкция торгового центра "Мега Адыгея" станет самым масштабным инвестпроектом компании в России.

В пресс-службе главы республики ТАСС напомнили, что проект, запущенный в 2017 году, подразумевает удвоение площади торгового центра до 190 тыс. кв м, реконструкцию существующих торговых площадей, создание обширной парковой зоны, а также реконструкцию транспортной развязки. С вводом в действие новых торговых площадей планируется трудоустроить около 2000 человек. Стоимость проекта, рассчитанного на четыре года, составляет 14 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.