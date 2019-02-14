Средние цены на бензин в России за прошедшую неделю снизились до 44,10 рубля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 февраля 2019 года снизились на 1 копейку, до 44,10 рубля, следует из материалов Росстата.

За отчетный период средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 2 копейки, до 41,80 рубля за литр. Цены на Аи-95 составили 45,10 рубля за литр, а бензин марки Аи-98 - 50,87 рубля за литр, показав нулевую динамику.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 3 копейки и составила 47,12 рубля за литр.

С начала 2019 года цены на бензин выросли в среднем на 0,7%, на дизельное топливо - на 1,1%.

За прошедшую неделю отмечалось снижение цен на бензин в 11 центрах субъектов России, а наиболее заметное в Иркутске, Брянске и Кызыле - на 0,6%. При этом рост цен на бензин был зафиксирован в Казани - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,90 до 43,99 рубля за литр, марки Аи-95 - от 44,89 до 48,99 рубля. В Санкт- Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,20 до 43,12 рубля, марки Аи-95 - от 43,30 до 46,60 рубля за литр.