Международные резервы России за неделю снизились на $2,7 млрд

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 8 февраля 2019 года составили $475 млрд, что на $2,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы уменьшились на 0,6% под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.