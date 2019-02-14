Медведев: России необходима современная инфраструктура на уровне мировых стандартов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам церемонии вручения Национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра" в Сочи. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Изменения к лучшему должен почувствовать каждый человек в стране. А для этого необходима современная инфраструктура на уровне мировых стандартов. Речь идет о строительстве новых автомобильных и железных дорог, больниц, школ и детских садов, благоустройстве городской среды и модернизации ЖКХ", - говорится в послании.

Медведев отметил важность инфраструктурных проектов, реализуемых в партнерстве государства с инвесторами, а также подчеркнул роль премии "Росинфра" в отборе таких проектов. "Это позволяет не только отметить наиболее успешные команды, но и дает стимул регионам и всем участникам рынка достигать еще более высоких результатов, активно участвуя в проектной работе", - подчеркнул премьер.

Председатель правительства поздравил лауреатов премии и назвал их "настоящими лидерами и замечательными профессионалами, которые помогают будущему наступить быстрее".

Национальная премия в сфере инфраструктуры "Росинфра" учреждена Национальным Центром Государственно-частного партнерства в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации.