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Госдума напомнила кабмину о сроках принятия подзаконных актов для лицензирования перевозок

В нижней палате парламента опасаются, что к 1 марта акты могут быть не приняты

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг на заседании приняла решение направить протокольное поручение в правительство РФ, запросив кабмин о ходе подготовки и сроках вступления в силу постановления к закону о лицензированных перевозках.

"1 марта 2019 года наступает срок реализации норм закона. На сегодняшний день подготовленной базы нет, нормативные акты не приняты. Мы высказываем свою озабоченность и опасения, что за оставшиеся две недели они могут быть не приняты", - сказал на заседании спикер палаты Вячеслав Володин.

Закон о совершенствовании лицензированной деятельности по перевозкам пассажиров автобусами, который вернул лицензирование заказных перевозок, был принят еще в октябре 2018 года. Затем Министерство транспорта подготовило проект постановления правительства РФ об утверждении "Положения о лицензировании перевозок пассажиров и иных лиц автобусами". Но текст положения вызвал нарекания со стороны перевозчиков.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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