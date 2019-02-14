Шувалов предложил открыть в Казани архитектурное бюро для федеральных проектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову организовать в Казани архитектурное бюро. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента республики.

На сессии ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта" Минниханов и помощник президента Татарстана Наталия Фишман рассказали о реализации программы по ремонту и реконструкции общественных пространств в регионе.

"Завершая выступление представителей Татарстана Игорь Шувалов предложил Рустаму Минниханову создать в Казани на примере известной консалтинговой компании КБ "Стрелка" собственное архитектурное бюро, которое во главе с Наталией Фишман могло бы реализовывать свои проекты по всей России", - говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.