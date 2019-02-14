Инвентаризацию проведут в крупнейшей в Чечне нефтяной компании "Чеченнефтехимпром"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни завершают инвентаризацию имущества нефтяной компании "Чеченнефтехимпром", которая с октября 2018 года находится в собственности республики. Об этом ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Кадыров заявлял, что передача "Чеченнефтехимпрома" в собственность региона откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест. По его словам, компании принадлежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых в нерабочем состоянии.

"На сегодняшний идет инвентаризация всего переданного хозяйства для понимания состояния, оценки количества и качества. Практически завершается. Параллельно ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, с тем, чтобы найти точки соприкосновения для дальнейшего развития нефтяного промысла в регионе", - отметил Хучиев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.