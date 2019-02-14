Минэкономразвития оценит, какие правила "российских офшоров" можно расширить на всю страну

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ проработает, какие правила специальных административных районов (САР, аналоги зарубежных офшоров) можно распространить на всю территорию России. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы стараемся улучшать качество российской юрисдикции, и то, что мы делаем в рамках проекта по САРам, - сейчас это Калининград и Приморский край, будем смотреть, какие из этих правил можно распространить на территорию всей страны", - сказал министр.

Ранее на пленарном заседании форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем необходимо проанализировать работу САР. Если их деятельность будет положительна, то количество таких районов можно будет увеличить, считает премьер.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.